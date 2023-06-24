В Москве, Подмосковье и Воронежской области введен режим КТО

Опубликовано: 10:52, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима КТО в Москве, Подмосковье и Воронежской области. В связи с этим отменены все массовые мероприятия.

В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. Об этом говорится в сообщении, распространенном утром 24 июня Национальным антитеррористическим комитетом.

"В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции"

– заявили в НАК

Москва

Введение режима КТО в столице прокомментировал ее мэр Сергей Собянин. В своем канале в Telegram он подчеркнул, что все объявленные ранее массовые мероприятия в городе отменены.

"В Москве введен режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия"

– поведал градоначальник

Он также сообщил, что в настоящее время все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены.

"Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему"

– отметил мэр

Московская область

Меры безопасности также усилены в Подмосковье. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора области Андрея Воробьева, сказано, что ситуацию сейчас контролируют правоохранительные органы и ФСБ.

"Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона"

– заявил глава Подомсковья

Он также обратился к жителям региона с призывом сохранять спокойствие.

Воронежская область

На фоне введения режима КТО в Воронежской области отменены все ближайшие массовые мероприятия. В своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев обратил внимание на то, что в настоящее время обстановка в регионе стабильная.

"Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области. Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие"

– сказал Гусев

Кроме того, он указал на то, что в настоящее время движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области закрыто с 464 по 777 километр.

"Поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области. Сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтеры оперативно доставят людям воду и всё необходимое. На данный момент движение по трассе М-4 "Дон" в регионе закрыто с 464 по 777 километр"

– рассказал губернатор

Он также попросил жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.