Терминал аэропорта в Алматы обновят за $10 млн

Аэропорт Алматы получает новую жизнь. Строится новый терминал, реконструируется действующий. На обновление терминала выделено $10 млн.

В воздушной гавани Алматы будет проведена реконструкция действующего терминала, об это рассказал президент аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой.

«На строительство нового международного пассажирского терминала мы потратили более 200 млн долларов, также мы планируем потратить около 10 млн долларов на модернизацию существующего старого терминала»

– Эрсой

Он уточнил, что действующий терминал после запуска нового, будет принимать только внутренние рейсы. Новый терминал создается для международных рейсов, он готов на 87%, открытие запланировано на начало лета.

В перспективе аэропорт сможет пропускать до 14 млн пассажиров ежегодно. В прошлом году пассажиропоток составил 9,5 млн человек - авиагавань была перегружена, она рассчитана на 2,7 млн человек в год.