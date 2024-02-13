Казахстан и Южная Корея наращивают число и географию полетов

Казахстанские и южнокорейские авиаторы намерены нарастить количество авиарейсов между двумя странами а также расширить их географию – в их планах новые рейсы из Шымкента в Сеул, а также между Пусаном и городами Казахстана.

Казахстан и Южная Корея увеличат количество рейсов между странами и откроют новые авианаправления, сообщает КГА Минтранса Казахстана.

Об этом в Сеуле договорились вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев и заместитель министра земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Юн Санг Ли.

Также стороны договорились о возобновлении рейсов между Астаной и Сеулом, увеличении авиарейсов между Алматы и Сеулом, а также об открытии новых рейсов из Шымкента в Сеул, также из городов Казахстана откроются новые авиарейсы в корейский Пусан.

Также вице-министр провел встречу с руководством низкобюджетной корейской авиакомпании T’Way и грузовой авиакомпании Sirius Airlines - корейские перевозчики поделились с ним своими намерениями выполнять полеты в Казахстан.