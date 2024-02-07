Казахстанцы стали летать больше и дальше

Казахстанцы все чаще выбирают авиаперелеты – только за январь наступившего 2024 года Бюро нацстатистики страны зафиксировало рекордный рост авиаперелетов по стране: воздушный транспорт другому предпочли более 1,2 миллиона человек.

Жители Казахстана полюбили летать, а не ездить – только в январе 2024 года в стране зафиксировали рекордный рост пассажирских перевозок на воздушном транспорте, сообщает Бюро национальной статистики.

Число пассажиров, которые предпочли самолет любому другому виду транспорта, за месяц составило более 1,2 млн человек, это на 27,3% больше, чем в том же месяце годом ранее, передает "АиФ-Казахстан".

Кроме того, это самый высокий показатель для января за всю историю наблюдений, которые ведутся с 2000 года.

Летать жители Казахстана тоже стали дальше – общий их налет за январь 2024 года составил 2,3 млрд пассажиро-километров, что на 18,7% больше, чем в том же месяце годом ранее.

Чем объясняется рост популярности авиатранспорта статистика не поясняет – ясно лишь, что это не его дешевизна, поскольку для потребителей услуги авиаторов все же подорожали на ощутимых 9,2% за год, добавили в статистическом бюро.