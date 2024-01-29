Самолеты казахстанской SCAT летом снова будут летать из Астаны и Батуми

С 8 июня казахстанская авиакомпания SCAT возобновляет полеты из Астаны в грузинский курортный Батуми – в июне между городами будет летать два рейса в неделю, в июле их число вырастет до трех еженедельно.

Авиавласти Казахстана с июня возобновляют полеты из столицы Казахстана Астаны в курортный город Батуми в Грузии, сообщили в комитете гражданской авиации (КГА) страны.

В первый рейс лайнер авиакомпании "Боинг-737" отправится из Астаны 8 июня, в этом месяце частота полетов составит два раза в неделю - по вторникам и четвергам, однако уже с июля частота рейсов будет увеличена до трех раз в неделю, передает Sputnik Казахстан.

Как сообщили в КГД, возобновление регулярных авиарейсов в грузинский курортный город будет способствовать дальнейшему развитию не только туристического, но и делового и культурного сотрудничества между двумя странами.