"Грузинские авиалинии" соединят Москву и Батуми

В апреле будет запущено прямой рейс, который соединит Москву и Батуми. Перевозками будут заниматься "Грузинские авиалинии". В Москве самолеты будет принимать аэропорт Внуково.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways в апреле приступит к выполнению авиарейсов из Москвы в Батуми, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты в обе стороны будут совершаться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Билет можно будет приобрести за $300. В Москве самолеты будут приземляться в аэропорту Внуково.

Напомним, в 2023 году Владимир Путин отменил визовый режим для грузинских граждан, а также разрешил полеты авиаперевозчиков и продажи туров в Грузию.

Стоит добавить, что из-за санкций не все компании могут осуществлять рейсы. Так, полеты совершают перевозчики "Азимут", Red Wings и Georgian Airways.