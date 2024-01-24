Между Тбилиси и Батуми начнут курсировать дополнительные поезда

Большое количество пассажиров вынудило ГЖД добавить дополнительные поезда в сообщении между Тбилиси – Батуми. Допрейсы запустят с завтрашнего дня.

В Грузии из-за роста пассажиропотока приняли решение запустить в ближайшие выходные дополнительные поезда из Тбилиси в Батуми и обратно. Об этом рассказали в Грузинской железной дороге.

В сообщении, размешенном на страницах компании в соцсетях, сказано, что первый допрейс отправится из столицы в 10:25 27 января.

В обратном направлении состав начнут свой путь в 17:20.