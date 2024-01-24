Верхний Ларс закрылся для большегрузов второй раз за сутки

Грузинские дорожные службы сегодня вечером из-за сильного снегопада снова вынуждены были закрыть проезд с территории России по Военно-Грузинской дороге – это произошло спустя два часа после ее открытия.

Транспортный пункт пропуска (ТПП) "Верхний Ларс" на границе России и Грузии в Северной Осетии сегодня проработал лишь два часа – именно настолько хватило расчистки Военно-Грузинской дороги для того, чтобы по ней смогли проехать грузовики, во время обильного снегопада, не прекращающегося в горах Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии... запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 18:30 мск 26 января 2024 года до особого распоряжения"

- МЧС по Северной Осетии

Проезд большегрузов по трассе, соединяющей Россию и Грузию, в первый раз был закрыт нынешней ночью с 00:15 мск и оставался закрытым 16 часов. Вполне ожидаемо и то, что за два часа работы ТПП число грузовиков в очереди не убавилось, а прибавилось: теперь их 1901 вместо 1832-х тремя часами ранее, передает "Интерфакс".