Большегрузам на Верхнем Ларсе дали зеленый свет

Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию и Грузию, сегодня вечером открылась для большегрузных автомобилей – трассу расчистили после очередного ночного снегопада.

Транспортный пункт пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе снова начал пропускать грузовые автомобили – после того, как грузинские дорожные службы убрали последствия ночного снегопада, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии... разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке Владикавказ - Ларс - в обоих направлениях с 16:20 мск 26 января 2024 года до особого распоряжения"

- МЧС России по Северной Осетии

Напомним, проезд через ТПП закрылся сегодня в 00:15 мск из-за сильного снегопада на территории Грузии, передает "Интерфакс"

Сейчас очереди на проезд через Верхний Ларс ждут 1832 грузовика.