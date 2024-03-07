Свыше 4300 человек в Иране пострадали в праздник огня, погибли 26 человек

Тысячи людей пострадали, 26 погибли при праздновании в Иране Чахаршанбе-Сури перед Новрузом. В ночь на среду в стране жгли костры и взрывали пиротехнику.

В Иране сообщается о росте числа пострадавших от огня и петард в Чахаршанбе-Сури - праздник, отмечаемый за неделю до Новруза.

Прежние данные говорили о том, что пострадали чуть более 2,1 тыс иранцев.

" Во время фестиваля в конце года в Иране погибло около 26 человек и более 4360 получили ранения"

– иранское информагентство Mehr

Чаще всего у пострадавших травмированы глаза - 1070 случаев, а также имеются различные ожоги - 981 случай. Из тысяч пострадавших госпитализация потребовалась около 500 гражданам, порядка 200 человек во время праздника лишись конечностей.

В Иране на Чахаршанбе-Сури принято разводить костры и прыгать через них, также жители жгут петарды и пускают фейерверки, зачастую не покидая домов, что приводит к пожарам, травмам, смертям.

Отметим, что сообщения о множестве пострадавших в этот праздник огня перед Новрузом, поступают ежегодно. В прошлом году праздник унес 27 жизней, пострадали свыше 4 тыс человек.

В Азербайджане, как и в Иране, Новруз начинают праздновать за четыре недели, каждая из которых связана с одной из стихий, однако Вторник огня - Од чершенбеси проходит благополучно, без травм и смертей населения.

Новруз в 2024 году наступит 21 марта.