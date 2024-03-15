Регионы России отмечают Новруз

Праздник весны Навруз 21 марта отмечают в России. Праздничные гуляния состоятся в Москве, Дагестане, Ставропольском крае, Татарстане.

В регионах России встречают праздник, знаменующий начало весны - Новруз или Навруз, Нооруз, Наурыз (в переводе "новый день"). Светлый праздник, любимый тюркскими и иранскими народами, не имеет отношения к религии и связан с днем весеннего равноденствия.

В Дагестане мероприятия по случаю Навруза проходят с 9 по 23 марта, в горных районах республики проводится праздник "Возрождение". В программе этновыставки, театрализованные представления, народные песни и танцы, мастер-классы, дегустации национальных блюд кухни. В Дербенте Музей истории мировых культур и религий организовал цикл встреч и лекций.

В Ставрополе по случаю прихода весны открылась выставка национальных студенческих подворий Узбекистана, Таджикистана и Киргизии в Северо-Кавказском федеральном университете. В программе также музыкальные номера и угощение узбекским пловом.

В столице Татарстана главное празднование запланировано на 23 марта. На площади у театра имени Камала откроется сцена, в программе концерта выступления приглашенных артистов и национально-культурных ансамблей. Также пройдут показы национальных костюмов и конкурс красоты "Науруз гузэлэ". В Казани гостей Навруза также угостят пловом.

Праздник отметят и в Архангельске, студенты из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Индии проведут концерт в Северном Арктическом федеральном университете.

В Москве празднование состоится 23 марта в формате онлайн-трансляции, запланирован концерт и знакомство с культурой народов, отмечающих Навруз.

В Башкирии также отметят Навруз, однако празднование перенесли на середину апреля, приход весны отпразднуют после окончания месяца Рамадан. Гости из Узбекистана приготовят на празднике сумаляк - блюдо из проростков пшеницы.