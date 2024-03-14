В Турции выпал снег на Новруз

Анкару сегодня укрыло снегом. Такая погода нетипична для конца марта, однако синоптики не ждут потепления до конца недели.

Сегодня в столице Турции похолодало до нуля градусов, в городе выпал снег.

Снегопад и ветер - такой погодой Анкара встретила Навруз, праздник весны и день весеннего равноденствия. Аномальная погода ожидается до конца недели.

Утром температура воздуха составляла ноль градусов, днем воздух нагрелся до плюс 4. Такая же погода, холодная, с ветром и снегом, ожидается в пятницу и предстоящие выходные.