Вестник Кавказа

Сейсмолог: Стамбулу грозит 7-балльное землетрясение

Галатский мост
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поблизости от Стамбула через несколько лет произойдет катастрофическое землетрясение, считает ученый. По его оценкам, магнитуда явления превысит 7 баллов, что приведет к десяткам тысяч жертв.

Ученый-сейсмолог Наджи Гёрюр считает, что в ближайшие годы Стамбул может сокрушить мощное землетрясение.

Согласно прогнозу специалиста, магнитуда природного явления может составить 7,2-7,6 балла. Столько сильное землетрясение может привести к 50 тыс жертв, добавил он.

Когда в Стамбуле будет землетрясение? По прогнозу сейсмолога, уже сегодня город «играет в дополнительное время». ЧС, продолжил он, ожидается в ближайшие шесть лет, и в любом случае произойдет в течение 10 лет.

Наибольший урон разрушительные толчки принесут прибрежным районам, а также районам Тузла, Картал, Малтепе.

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