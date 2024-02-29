Вестник Кавказа

Турецкую курортную Анталью снова потрясло землетрясение

Турецкую курортную Анталью снова потрясло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня днем жители и гости турецкой курортной Антальи ощутили довольно сильное землетрясение магнитудой 4,7, эпицентр которого находился в море в 10 километрах от побережья – к счастью, город стойко перенес удар стихии.

Сегодня к югу от побережья турецкой курортной провинции Анталья произошло довольно сильное землетрясение магнитудой 4,7.

Эпицентр подземных толчков находился в море на глубине 35 км, он располагался на удалении в 10 км от побережья в районе популярного туристического центра провинции - города Демре, передает Trend.

Стоит отметить, что каких-либо последствий от подземных толчков – пострадавших или разрушений - в провинции не зарегистрировано, сообщило управление губернатора Антальи.

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