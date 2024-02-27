Торнадо в Анталье - повреждены дома, сады, предприятия

Стихия обрушилась на Анталью вечером во вторник, сегодня в курортной провинции подсчитывают ущерб.
Сильные дожди и грозы, мощный ветер и торнадо бушевали накануне в турецкой Анталье.
Непогода привела к масштабным подтоплениям, улицы превратились в реки, затопило подземные переходы. Образовались проблемы с транспортным сообщением.
Мощные ливни наблюдались в Алании, Аксу, Аксеки, Серике, Манавгате и других городах. В Алании в районе Авсаллар в море образовалось торнадо.
Торнадо повредил оливковые и апельсиновые рощи, дома и магазины в районе Калкан.
Также торнадо прошелся по районам Демре и Кумлуджа, что привело к повреждения крыш домов и школ. Повреждены теплицы и сельхоз поля, повалены деревья, снесены вывески.
Шторм привел к гигантским волнам на пристани Калеичи и на побережье Коньяалты.
Удар молнии привел к лесному пожару в районе Чайкой Кашского района.
На район Финике обрушился град.
В результате разгула стихии в Анталье пострадали три человека. Один подросток оказался зажатым в автомобиле, на который из-за торнадо рухнула с крыши солнечная батарея. Еще два молодых человека были госпитализированы с травмами.