Торнадо в Анталье - повреждены дома, сады, предприятия

Накануне вечером в провинции Анталья разыгрался мощный шторм. Ливень, град, молнии, торнадо и подтопления нанесли региону значительный ущерб. Известно о троих пострадавших.

Стихия обрушилась на Анталью вечером во вторник, сегодня в курортной провинции подсчитывают ущерб.

Сильные дожди и грозы, мощный ветер и торнадо бушевали накануне в турецкой Анталье.

Непогода привела к масштабным подтоплениям, улицы превратились в реки, затопило подземные переходы. Образовались проблемы с транспортным сообщением.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мощные ливни наблюдались в Алании, Аксу, Аксеки, Серике, Манавгате и других городах. В Алании в районе Авсаллар в море образовалось торнадо.

Торнадо повредил оливковые и апельсиновые рощи, дома и магазины в районе Калкан.

Также торнадо прошелся по районам Демре и Кумлуджа, что привело к повреждения крыш домов и школ. Повреждены теплицы и сельхоз поля, повалены деревья, снесены вывески.

Шторм привел к гигантским волнам на пристани Калеичи и на побережье Коньяалты.

Удар молнии привел к лесному пожару в районе Чайкой Кашского района.

На район Финике обрушился град.

В результате разгула стихии в Анталье пострадали три человека. Один подросток оказался зажатым в автомобиле, на который из-за торнадо рухнула с крыши солнечная батарея. Еще два молодых человека были госпитализированы с травмами.