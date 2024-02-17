Турпоток из России в Анталью стремительно падает

Поток туристов из России в Турцию снизился в январе, в феврале эта тенденция сохранилась. Россияне уступили лидерство по турпотоку в Анталью, сократив поездки на 19%.

В Анталье в феврале 2024 года отдохнуло на 18,9% меньше россиян, чем годом ранее, туристы из России перестали были основными на турецком курорте.

Управление культуры и туризма провинции Анталья подсчитало количество иностранных туристов в феврале. Всего в регионе отдохнули 270,5 тыс человек, турпоток вырос более чем на 17%. При этом российских туристов стало на 19% меньше, а гостей из Германии - на 30,6% больше. Немецкие туристы стали лидерами по турпотоку в Анталью: в феврале в регионе отдохнуло 58 тыс граждан ФРГ и 49 тыс граждан РФ. В тройку вошли также путешественники из Великобритании – 37,5 тыс, рост на 2,7%.

При этом с начала года - за январь и февраль, в Анталье больше всего туристов было из России - более 196 тыс, турпоток из Германии - 97,6 тыс человек.