Вестник Кавказа

В ходе праздничных гуляний пострадали свыше 2 тыс человек в Иране

Празднование Чахаршанбе-Сури в Иране
В течение нескольких недель в Иране пострадали несколько тысяч местных жителей. У них диагностированы ожоги, глазные травмы и другие увечья.

Во время предновогодних гуляний в Иране пострадали 2114 человек. Об этом сообщает местная пресса.

На данный момент известно о 14 погибших.

"Отчет о происшествиях, связанных с празднованием Чахаршанбе-Сури в конце года: с 20 февраля до 22:30 часов 12 марта пострадали 2114 человек, всего получивших травмы – 2100... погибших – 14"

– агентство Mehr

У 700 человек диагностированы травмы глаз, а у 681 – ожоги. Еще 152 человека потеряли конечности.

Что за праздник Чахаршанбе-Сури

Чахаршанбе-Сури (или Красная среда) – древний праздник огня в преддверии Новруза. Традиционно отмечается ночью последней среды в году. При этом сами гуляния начинаются за несколько недель до этого. В это время иранцы выходят на улицы и разжигают костры, через которые затем прыгают. Кроме того, местные жители активно используют пиротехнику, не соблюдая при этом технику безопасности.

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