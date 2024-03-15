В Казахстане стартовали праздничные выходные в честь Наурыза

В Казахстане сегодня стартуют длинные выходные в честь праздника Наурыз. Праздник наступления весны в республике начали отмечать еще 14 марта, а 21 и 22 марта состоятся различные концерты.

В Казахстане праздную Наурыз - с 21 по 25 марта в стране объявлены нерабочие дни, однако отмечать «новый день» в республике начали раньше.

С 2024 года в Казахстане празднования решено проводить в течение декады, начиная с 14 марта по 23 марта. Этот период называется Наурызнама и каждый его день имеет свой особый смысл. Новый формат празднования призван обогатить национальными культурными традициями древний праздник.

Согласно календарю Наурызнама, 14 марта в Казахстане отмечается День созидания - Амал; 15 марта - День милосердия; 16 марта - День культуры и национальных традиций; 17 марта - День шанырака, популяризации семейных ценностей; 18 марта - День национальной одежды; 19 марта - День обновления и посадки деревьев; 20 марта - Национальный день спорта; 21 марта - День солидарности; 22 марта - начало года, проведение ярмарок и этноаулов; 23 марта - День очищения.

На последний день гуляний запланирована общенациональная экологическая акция, уточнили в Минкультуры Казахстана.

Сегодня в Астане пройдет главный праздник Наурыза под названием «Рассвет великого дела», мероприятие пройдет на территории ЭКСПО.

Завтра в центре столицы Казахстана с полудня будут проводиться праздничные концерты с участием звезд и другие красочные мероприятия.