Си Цзиньпин поздравил Токаева с Новрузом

Си Цзиньпин направил телеграмму Касым-Жомарту Токаеву по случаю праздника Новруз. Он отметил, что Китай готов расширять всестороннее сотрудничество.
Китайский лидер Си Цзиньпин направил телеграмму казахстанскому президенту Касым-Жомарту Токаеву, сообщает пресс-служба Акорды.
В ней председатель КНР поздравил главу Республики Казахстан с праздником Новруз. Он отметил, что уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений.
Си Цзиньпин также выразил готовность объединить усилия для расширения всестороннего сотрудничества, основанного на укреплении традиционной дружбы между Китаем и Казахстаном.