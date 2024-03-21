Вестник Кавказа

Си Цзиньпин поздравил Токаева с Новрузом

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Си Цзиньпин направил телеграмму Касым-Жомарту Токаеву по случаю праздника Новруз. Он отметил, что Китай готов расширять всестороннее сотрудничество.

Китайский лидер Си Цзиньпин направил телеграмму казахстанскому президенту Касым-Жомарту Токаеву, сообщает пресс-служба Акорды.

В ней председатель КНР поздравил главу Республики Казахстан с праздником Новруз. Он отметил, что уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений.

Си Цзиньпин также выразил готовность объединить усилия для расширения всестороннего сотрудничества, основанного на укреплении традиционной дружбы между Китаем и Казахстаном.

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