Иранский чиновник рассказал о вкладе азербайджанцев в достижения ИРИ

На литературном вечере в Тебризе по случаю Новруза замначальника Управления по культуре и СМИ Министерства культуры и исламской ориентации провинции Восточный Азербайджан Хасан Голи рассказал о вкладе азербайджанцев в достижения Ирана.

Новруз в Иране и следующие за ним каникулы – время встреч с родственниками, друзьями и единомышленниками. Кто-то проводит время в домашнем кругу, кто-то занимается спортом, а кто-то посещает тематические клубы по интересам. Традиционно в Иране популярны литературные вечера. Как правило, они посвящены поэзии – как классической, так и современной.

Почему в Иране любят поэзию?

Любовь к поэзии иранцам прививают с детства. В младших классах школьники читают стихи наизусть, узнают о знаменитых поэтах, знакомятся с рифмой и ритмом, поэтическими стилями. Многие учебники содержат образцы поэзии на среднеперсидском языке, который использовался в Иране около 1400 лет назад. Хотя этот язык претерпел некоторые изменения, он по-прежнему понятен.

В старших классах ученики изучают более сложную персидскую литературу, в том числе поэзию. Этот предмет обязательно присутствует в университетах на всех факультетах. Многие читают поэзию и вне учебной программы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иранцы зачастую общаются между собой стихами. Литература, а особенно поэзия, в жизни взрослого иранца – не только письменные или устные текстовые произведения, но и неотъемлемая часть менталитета. Множество пословиц, поговорок и мудрых изречений в персидском языке имеют стихотворную форму. Они затрагивают такие темы, как любовь, мудрость, смысл жизни, патриотизм. Отрывки из классической поэзии в Иране можно услышать в повседневной жизни как от деревенского жителя, так и профессора, а на публичных выступлениях – как от политика, так и от спортсмена.

В Иране ценят вклад азербайджанцев

Литература объединяет людей разных профессий и национальностей, что подтвердил поэтический вечер в Тебризе, региональном центре провинции Восточный Азербайджан. Мероприятие прошло в мавзолее персидских и азербайджанских поэтов. В исполнении местных музыкантов прозвучали национальные мотивы, известные современные тебризские поэты Мухтар Садр Мохаммади и Амир Хосейн Достзаде прочитали свои стихи. Литературные образы в обращении к собравшимся использовал и Хасан Голи:

Азербайджан и Тебриз на протяжении всей истории были "камнем терпения" Ирана

Чиновник использовал метафору из старинной сказки (получившей распространение Иране и соседних странах), чтобы подчеркнуть: на тысячелетий эти территории, сплотившись, прошли через всевозможные испытания и победы, горести и радости.

В разные эпохи Азербайджан рождал и воспитывал великих ученых и мыслителей. Мы обязаны Азербайджану в различных областях. И сегодня наша миссия - представить этих великих людей и почтить их память.

- Хасан Голи.

Он напомнил, что верховный лидер ИРИ Али Хаменеи на встречах с азербайджанским народом уделяет наибольшее внимание представлению героев Азербайджана, людей, чья деятельность стала предметом гордости для земляков и всего Ирана. Речь идет как об исторических личностях, так и современниках.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По словам представителя министерства культуры и исламской ориентации ИРИ, правительство утвердило программу "Новый 1403 год [наступил 21 марта – прим. автора] со знаменитостями Азербайджана".

Хасан Голи представил доклад о таких важных азербайджанских личностях в истории Ирана, как поэты Шахрияр, Парвин Этесами и революционер Саттар-хан, заявив:

Всех их объединяет одно. Им чужда вражда, а близка преданность усилиям ради величия Ирана. Так и сегодня жители Тебриза и Азербайджана, особенно люди культуры, искусства и журналисты, работают над укреплением национального единства нашей любимой страны.