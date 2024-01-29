Азербайджан и Иран выбрали мир

Азербайджан и Иран вплотную приблизились к восстановлению полноценных дипломатических контактов. О том, что азербайджанские дипломаты, включая посла, вернутся в Тегеран, заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян. Для принятия решения созданы благоприятные условия: состоялся судебный процесс над убийцей азербайджанского дипломата.

Отношения Баку и Тегерана развивались по синусоиде

Для восстановления дипломатических отношений Тегерану и Баку потребовался год. Вырисовывается синусоида.

На протяжении этого периода министры иностранных дел двух государств продолжали контакты и переговоры, проводили встречи и регулярно созванивались. Активная совместная работа на таких площадках, как Движение неприсоединения, и в целом совпадение позиций (призыв к деэскалации) по таким драматическим событиям, как военный конфликт Палестины и Израиля, казалось, вот-вот приведут к нормализации отношений Ирана и Азербайджана.

Однако на этом пути постоянно возникали препятствия. То военный самолет Ирана нарушит воздушное пространство Азербайджана, то азербайджанские спецслужбы проведут операцию по выявлению иранской агентуры в своей стране. Обменивались гневными нотами и внешнеполитические ведомства двух стран.

Новый этап отношений Баку и Тегерана

И все-таки в отношениях Баку и Тегерана открывается новая страница. Символично, что встреча, на которой главы МИД Амир Абдоллахиян и Джейхун Байрамов договорились о возвращении азербайджанского дипкорпуса в Тегеран, состоялась в Саудовской Аравии. Отношения КСА и ИРИ переживают сегодня невиданный в последние десятилетия подъем, сходства взглядов по политической повестке превалирует над разногласиями. Эр-Рияд и Тегеран также недавно возобновили взаимные дипломатические миссии.

Как сообщает IRNA, Абдоллахиян на встрече с Байрамовым подчеркнул, что для двух стран открылись большие возможности для плодотворного двустороннего сотрудничества. Какие именно – не уточняется. Недосказанность всегда порождает домыслы. В экспертных кругах тут же заговорили о том, что ничего нового в Джидде мы не услышали, да и саму встречу стоит рассматривать как всего лишь в качестве дипломатического жеста. Также скептики не преминули отметить, что в отношениях Тегерана и Баку всегда будет хватать подводных камней, двусмысленность из них никуда не исчезнет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Противоречия – в сторону

Но сегодня не лучший момент, чтобы выпускать наружу противоречия. Тегерану дискомфортно находиться с соседями в натянутых отношениях. Страдает репутация регионального лидера и законодателя политических мод. А в моде сейчас, несмотря на ситуацию в Газе, роль миротворца и надежного торгово-экономического партнера. Неслучайно ИРИ всячески противится прямому вмешательству в конфликт, а риторика иранского руководства лишена резкости.

Азербайджанский кейс 2023 года и все, что связано с ним, серьезно тяготил официальный Тегеран, заставляя его искать пути решения. Объяснение – не только в исторических связях и добрососедстве, но и в стремлением Ирана сохранить стабильность внутри. Напомним, в стране проживают больше 20 миллионов этнических азербайджанцев, а социально-экономическая напряженность то и дело возникает еще с 2022 года в разных провинциях.

В итоге в марте 2024 года Тегеран и Баку сделали выбор в пользу справедливого правосудия, доверия и сотрудничества.