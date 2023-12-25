Когда посольство Азербайджана в Тегеране возобновит работу?

27 января состоялся суд над обвиняемым в нападении на посольство Азербайджана в Тегеране. Слушание дела прошло в присутствии обвиняемого и его адвокатов, а также должностных лиц посольства Азербайджана. Расскажем, как это нападение повлияло на отношения Баку и Тегерана.

Что инкриминируют обвиняемому?

Согласно обвинительному заключению, исполнитель нападения на посольство Азербайджана, имя которого не разглашается, а лицо на фото из зала суда размывается, несет ответственность за:

умышленное убийство гражданина этой страны с применением огнестрельного оружия на территории посольства

покупку, ношение и незаконное хранение оружия и боеприпасов, включая один автомат Калашникова и один пистолет

нарушение общественного порядка

умышленное причинение вреда трем сотрудникам посольства- гражданами Азербайджана.

После выступления адвоката судья объявил об окончании разбирательства, а председатель суда сказал, что приговор будет вынесен в установленные законом сроки.

Отношения Баку и Тегерана после теракта

Напряжение в отношениях между Ираном и Азербайджаном возникло год назад, когда было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого был убит начальник охраны, двое его коллег получили ранения.

После инцидента азербайджанское диппредставительство приостановило свою деятельность и эвакуировало сотрудников посольства.

В марте произошел инцидент с военным самолетом Ирана, который несколько раз нарушил воздушное пространство Азербайджана на границе.

Позже внешнеполитические ведомства двух стран обменялись нотами, обвинив друг друга в агрессивной риторике.

В апреле власти Азербайджана объявили персонами нон грата четырех сотрудников посольства Ирана в Баку, ответный шаг предприняла и иранская сторона.

Также в Азербайджане проводились операции по выявлению агентуры, работающей на спецслужбы Ирана.

Отношения двух стран нормализовались во второй половине 2023 года.

Чего ожидать после суда?

Судебное заседание состоялось 27 января – ровно через год после преступления в посольстве Азербайджана в Тегеране. В Иране любят символизм, и в данном случае очевидно стремление руководства ИРИ сделать все возможное, чтобы виновные понесли наказание. Тегеран с самого начала продемонстрировал готовность расставить точки над i в этом деле и проявлял солидарность с Баку, который заявлял, что посольство возобновит работу только после завершения расследования.

Официальный представитель иранского МИД Насер Канаани после заседания суда назвал преступление "горьким и вредным" и подчеркнул:

Мы надеемся вскоре вновь открыть посольство Азербайджана.

Заявив, что официальные лица двух стран старались свести к минимуму влияние произошедшего на отношения между двумя странами, Канаани заметил:

Мы не должны позволить недоброжелателям воспользоваться этим инцидентом.

Судебный процесс получил широкое информационное освещение. На ключевых этапах в ведущих СМИ Ирана появлялись сообщения о его ходе с заявлениями уполномоченных лиц. С большой долей вероятности, вслед за вынесением приговора последует заявление о возобновлении работы посольства Азербайджана в Иране.