Вестник Кавказа

Президент и премьер Грузии поздравили азербайджанцев с Новрузом

Президент и премьер Грузии поздравили азербайджанцев с Новрузом
© Фото: сайт правительства Грузии
Первые лица Грузии поздравили мусульман и проживающих на территории республики азербайджанцев с праздником Новруза.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня посетил город Марнеули, где проживают азербайджанцы. Глава правительства принял участие в торжественном мероприятии, которое было посвящено празднику Новруз.

Вместе с ним в празднике участвовали представители властей, послы, губернатор региона и мэр города.

"Братья и сестры, поздравляю вас с Навруз Байрамом – праздником весны, жизни, обновления.Я рад возможности разделить эту радость с вами. Грузины и азербайджанцы питают друг к другу особую теплоту и любовь. Вместе мы и азербайджанцы, живущие в Грузии, создали историю нашей страны, создаем наш сегодняшний успех и создадим наше счастливое будущее. Это огромное счастье, что нас связывает такая любовь друг к другу" 

– Ираклий Кобахидзе

После этого официальные лица республики разожгли традиционный костер.

Также азербайджанцев поздравила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она опубликовала на своей странице в соцсетях пост, посвященный празднику. Президент пожелала радости и благоденствия.

"Поздравляю наших сограждан азербайджанского происхождения с Навруз Байрамом! Пусть этот прекрасный праздник весны принесет каждому из вас радость и благоденствие обновления жизни природы!"

– Саломе Зурабишвили

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