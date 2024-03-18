Президент и премьер Грузии поздравили азербайджанцев с Новрузом

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня посетил город Марнеули, где проживают азербайджанцы. Глава правительства принял участие в торжественном мероприятии, которое было посвящено празднику Новруз.
Вместе с ним в празднике участвовали представители властей, послы, губернатор региона и мэр города.
"Братья и сестры, поздравляю вас с Навруз Байрамом – праздником весны, жизни, обновления.Я рад возможности разделить эту радость с вами. Грузины и азербайджанцы питают друг к другу особую теплоту и любовь. Вместе мы и азербайджанцы, живущие в Грузии, создали историю нашей страны, создаем наш сегодняшний успех и создадим наше счастливое будущее. Это огромное счастье, что нас связывает такая любовь друг к другу"
– Ираклий Кобахидзе
После этого официальные лица республики разожгли традиционный костер.
Также азербайджанцев поздравила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она опубликовала на своей странице в соцсетях пост, посвященный празднику. Президент пожелала радости и благоденствия.
"Поздравляю наших сограждан азербайджанского происхождения с Навруз Байрамом! Пусть этот прекрасный праздник весны принесет каждому из вас радость и благоденствие обновления жизни природы!"
– Саломе Зурабишвили