В Азербайджан пришел Новруз байрам

В Азербайджане 20 марта начинают праздновать Новруз. Официально весна наступила в стране сегодня в 07.06 по бакинскому времени.

Весенний праздник Новруз отмечается в Азербайджане - праздник связан с днем весеннего равноденствия, в 2024 високосном году Новруз наступил на день раньше обычного.

Весна в Азербайджане наступила 20 марта в 07:06 по бакинскому времени, информирует сегодня кафедра астрофизики Бакинского государственного университета.

В Северном полушарии начинается весна, день и ночь сравнялись по продолжительности, длина светового дня увеличивается день ото дня. Весна в 2024 году продлится 92 дня 17 часов 44 минуты 35 секунд.

По случаю Новруза праздничной публикацией поделилась первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

"От всей души поздравляю вас с праздником Новруз, желаю каждому из вас крепкого здоровья, радости, счастья и долгих лет жизни! Благодарю всех за поздравления и добрые пожелания. Спасибо за вашу любовь, искренность, уважение и внимание! Пусть этот праздник, являющийся символом пробуждения и обновления природы, принесет в очаг каждого из вас здравие, взаимопонимание и благополучие!"

– Мехрибан Алиева

Также в публикации она пожелала сил и терпения родным и близких азербайджанских шехидов и выразила надежду, чтобы Всевышний всегда был милосерден к народу Азербайджана.

Накануне в Азербайджане отмечался Торпаг чершенбеси или Вторник земли. К Новрузу принято готовиться за несколько недель, в ожидании весны просыпаются стихии, их пробуждение отмечают такими праздниками, как Вторник воды - Су чершенбеси, Вторник огня - Од чершенбеси, Вторник ветра - Йел чершенбеси и последний перед Новрузом Вторник земли - Торпаг чершенбеси.

В этом году в честь Новруза в Азербайджане нерабочие дни объявлены с 20 по 26 марта включительно.

Новруз отмечают народными гуляниями, обязательно жгут костры, готовят праздничные блюда, угощают знакомых, ходят в гости и поздравляю друг друга словами: Новруз байрамыныз мубарак олсун!