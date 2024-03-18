В Москве широко отметят Новруз - 2024

Новруз — древнейший праздник персоязычных и некоторых тюркоязычных народов, символизирующий наступление весны, пробуждение природы и обновление жизни. В Москве этот уникальный праздник, несущий атмосферу дружбы и взаимопонимания, способствующий укреплению межнационального мира и согласия, пройдёт 23 марта.

В 18й раз Москва будет отмечать праздник весны - Новруз. К его празднованию подготовлена обширная программа, как в онлайн-формате, так и на городских площадках. Сегодня состоялась пресс-конференция Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы на тему: «О проведении московского общегородского праздника "Новруз"»