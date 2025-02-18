Усиление сотрудничества с Азербайджаном оценили в Нацбанке Грузии

Азербайджанский и грузинский Нацбанки сблизят банковские платежные системы. Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, оформленном главами регуляторов.
Глава Национального банка Грузии прокомментировала подписание меморандума о взаимопонимании с Нацбанком Азербайджана.
Натия Турнава подчеркнула, что меморандум о взаимопонимании предусматривает сближение платежных систем, благодаря чему банковские системы смогут быстро и качественно обеспечивать торговые потоки и транзакции.
"Исходя из того, что в регионе у нас общие вызовы, очень важно обмениваться видением, опытом и информацией с точки зрения макроэкономических прогнозов"
– глава грузинского Нацбанка