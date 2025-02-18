Вестник Кавказа

Усиление сотрудничества с Азербайджаном оценили в Нацбанке Грузии

Натия Турнава и Талех Кfзимов
© Фото: сайт Нацбанка Грузии
Азербайджанский и грузинский Нацбанки сблизят банковские платежные системы. Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, оформленном главами регуляторов.

Глава Национального банка Грузии прокомментировала подписание меморандума о взаимопонимании с Нацбанком Азербайджана.

Натия Турнава подчеркнула, что меморандум о взаимопонимании предусматривает сближение платежных систем, благодаря чему банковские системы смогут быстро и качественно обеспечивать торговые потоки и транзакции.

"Исходя из того, что в регионе у нас общие вызовы, очень важно обмениваться видением, опытом и информацией с точки зрения макроэкономических прогнозов"

– глава грузинского Нацбанка

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