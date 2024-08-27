Вестник Кавказа

Штормовое предупреждение из-за ливней объявили на Ставрополье

Штормовое предупреждение из-за ливней объявили на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителей Ставрополья предупредили о сильных дождях. Такая погода будет сохраняться в регионе до пятницы.

В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающегося ухудшения погодных условий. Об этом сказано в сообщении, распространенном 2 октября региональным управлением МЧС.

"С 15:30 и до конца суток среды, а также далее ночью и утром четверга в восточной части Ставропольского края местами ожидается очень сильный дождь"

– пресс-служба управления

Местным жителям и туристом советуют не приближаться к деревьям, рекламным щитам, шатким строениям и конструкциям повышенного риска, в число которых входят трубопроводы, ЛЭП и мосты.

Сообщается также об ухудшении ситуации на дорогах из-за тумана. Автовладельцев просят не совершать необдуманные маневры и снизить скорость, так как дорога будет мокрой и скользкой даже при отсутствии дождей.

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