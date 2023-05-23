РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Столичный регион продолжат заливать дожди

Столичный регион продолжат заливать дожди
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В столичном регионе сегодня продолжится пора ненастья: будет облачно, с прояснениями, а дожди продолжатся – если бы не высокое давление, они стали бы ливнями.

Сегодня в Москве и Московской области установится облачная с прояснениями погода, снова пройдут дожди, а местами – грозы. Воздух прогреется не выше 21 градуса тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Местами гроза. Температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области - от плюс 16 до плюс 21 градуса. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/c, при грозе порывы до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление останется повышенным и составит 750 мм ртутного столба – именно оно сдерживает потоки воды, готовые хлынуть с неба с интенсивностью ливней, отмечают синоптики.

Грозы и ветра охватят Москву на несколько дней

Грозы и ветра охватят Москву на несколько дней

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1100 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version