Курорт "Мамисон" технически открылся в Северной Осетии

В России запущен новый горнолыжный курорт. Сегодня гости "Мамисона" могут бесплатно кататься на трассах и дегустировать осетинские пироги. Туристов на курорте ждут уже в следующем сезоне - в ноябре.

В Северной Осетии сегодня состоялся долгожданный запуск горного курорта "Мамисон" – из-за теплой погоды запуск носит технический характер.

Снега на склонах сегодня почти нет, однако для туристов подготовлены 10 км трасс.

Для первых гостей курорта работают две канатные дороги:

Калак – Зарамаг-1 (2025м - 2950м)

Зарамаг-1 – Мамихдон (2950м - 2390м).

Канатная дорога Калак - Зарамаг – самая протяженная на Северной Кавказе, ее длина составляет 3,3 км.

Температура на станции Калак сегодня составляет плюс 10, на Зарамаге – плюс 18.

На курорте отметили, что 14 марта 2025 года состоялся технический запуск "Мамисона", праздничное открытие планируют провести в ноябре в рамках открытия первого горнолыжного сезона на новом курорте.

"«Мамисон» – первый крупный горнолыжный курорт, который построен и сдан в России после ухода западных технологий. Это был большой вызов для команды"

– гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов

В перспективе турпоток на курорт будет составлять 300-350 тыс человек в год, через пять лет протяженность трасс возрастет до 43 км, увеличится число подъемников.