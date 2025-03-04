Вестник Кавказа

Курорт "Мамисон" обеспечили высокоскоростным интернетом

Курорт "Мамисон" обеспечили высокоскоростным интернетом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На этой неделе в Северной Осетии откроется новый курорт "Мамисон". У гостей не будет проблем с интернетом - курорт обеспечен качественной связью.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что на горнолыжном курорте "Мамисон", который откроют 14 марта, будет доступен высокоскоростной интернет.

Надежную сеть обеспечили ведущие операторы.

"Региональный филиал ПАО «Ростелеком» проложил магистральную волоконно-оптическую линию связи, а филиал ПАО «МТС» установил мобильную базовую станцию. Позже к развитию инфраструктуры подключились филиалы ПАО «Вымпелком» и ПАО «Мегафон»"

– Сергей Меняйло

Покрытие обеспечено в любой точке "Мамисона", сообщил глава республики.

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