Опубликовано: 15:30, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столичиный регион на три дня придут кратковременные дожди с гроазами. Также синоптики предсказывают наступление порывистого ветра.

Российский Гидромецентр сообщил о кратковременных дождях и порывистом ветре в Москве, они окутают столичный регион на три дня.

Синоптики заявили, что в воскресенье температура воздуха составит около 17-19 градусов, в то время как в понедельник и вторник она повысится до 20-22 градусов.

Как отметили в Гидромецентре, воскресную Москву ожидают кратковременные дожди, а также грозы. При этом ветреные порыву будут достигать 15 м/с.

Новую неделю столица начнет с небольших дождей и гроз. Кроме того, ветер вновь усилится до 15 м/c. Во вторник осадки в Москве останутся прежними, порывы ветра достигнут 17 м/с.