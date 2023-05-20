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Грозы и ветра охватят Москву на несколько дней

Грозы и ветра охватят Москву на несколько дней
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В столичиный регион на три дня придут кратковременные дожди с гроазами. Также синоптики предсказывают наступление порывистого ветра.

Российский Гидромецентр сообщил о кратковременных дождях и порывистом ветре в Москве, они окутают столичный регион на три дня.

Синоптики заявили, что в воскресенье температура воздуха составит около 17-19 градусов, в то время как в понедельник и вторник она повысится до 20-22 градусов.

Как отметили в Гидромецентре, воскресную Москву ожидают кратковременные дожди, а также грозы. При этом ветреные порыву будут достигать 15 м/с.

Новую неделю столица начнет с небольших дождей и гроз. Кроме того, ветер вновь усилится до 15 м/c. Во вторник осадки в Москве останутся прежними, порывы ветра достигнут 17 м/с.

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