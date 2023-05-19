Ливни накроют Москву в воскресенье

Опубликовано: 11:56, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Приближающиеся выходные в Москве будут прохладными. В воскресенье в город придут ливни и грозы. Хорошая погода наступит в середине следующей недели.

О том, какая погода будет стоять в Москве в выходные сообщил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

С пятницы в городе началась прохладная и пасмурная погода, которая сохранится на несколько дней, констатировал специалист. В дневные часы воздух все три дня будет прогреваться максимум до плюс 17-19. Пасмурная пятница сменится субботой, обещающей небольшие осадки. В воскресенье столичный регион ждут грозы и ливни. Непогоду дополнит сильный ветер, до 15 м/с.

Новая неделя принесет небольшое, до плюс 18-23 градусов, потепление. Ясное небо и пригревающее солнце ожидаются в Москве со среды-четверга.