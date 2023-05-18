Метеорологическое лето придет в Москву в мае

Опубликовано: 17:37, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москву на несколько дней заглянет похолодание, после чего погода станет летней. Метеорологическое лето придет уже на следующей неделе.

Синоптики считают, что на следующей неделе в Москве настанет метеорологическое лето. Однако до тех пор горожанам предстоит несколько прохладных и дождливых дней.

Погода изменится уже завтра - днем в Москве плюс 15-20, день будет пасмурный и дождливый, северный ветер будет остужать воздух. В ночь на субботу всего 4-9 градусов тепла.

В выходные в городе днем ожидается плюс 14-19, также не исключены короткие дожди и холодные порывы ветра.

Понедельник-вторник будут немного теплее, до плюс 18-23 днем - климатическая норма. Затем погода и вовсе станет июньской, наступит метеорологическое лето. Как объяснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, считает, что лето пришло тогда, когда средняя температура за сутки превышает 15 градусов. Во второй половине следующей недели по ночам в столице будет 10-15 градусов тепла, в разгар дня можно ожидать до плюс 27.