ООН отвергла претензии Армении по делу Варданяна

Рабочая группа ООН заявила о несостоятельности претензий Армении по делу Рубена Варданяна. В итоговом заключении отвергаются все жалобы армянской стороны.

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям Управления Верховного комиссара по правам человека ООН сочла необоснованными претензии армянской стороны в связи с делом в отношении Рубена Варданяна. Структура опубликовала соответствующее Итоговое заключение.

Ранее группа получила утверждения, согласно которым Рубен Варданян, привлеченный к ответственности Главным следственным управлением Службы госбезопасности Азербайджана, был взят под арест якобы за выраженные им мнения, при этом скобы были нарушены право Варданяна на свободу слова, презумпция невиновности в ходе досудебного разбирательства, право на освобождение под залог и альтернативные меры к аресту, а также право на обеспечение достаточного количества времени и возможностей для подготовки защиты. Согласно итоговому заключению, все эти утверждения не имеют связи с реальностью.

В документе говорится, что обвинения, выдвинутые против Варданяна СГБ Азербайджана по ряду статей УК (214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании незаконных вооруженных формирований) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы)), были обоснованы конкретными доказательствами. Арест как мера пресечения был выбран на основании судебного решения, в котором исследовались основания для этого. Во время следствия ему предоставили переводчика на язык, который он знает. Были соблюдены и прочие процессуальные права, в том числе право на защиту своим адвокатом.

Далее, при избрании ареста как меры пресечения суд применил индивидуальный подход, было проведено необходимое расследование, в ходе которого были обоснованы степень тяжести, характер преступлений, которые вменяются Варданяну, и фактические обстоятельства дела.

Отдельно группа высказалась об утверждениях о нарушении презумпции невиновности в прессе и в публичных выступлениях должностных лиц. В итоговом заключении указано, что официальное сообщение Службы госбезопасности от 27 сентября 2023 года содержало только "обоснованные подозрения" в совершении Варданяном преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК АР, в связи с чем его привлекли к следствию. В этом заявлении не было утверждений о виновности Варданяна до вынесения судебного приговора, так что право на презумпцию невиновности не нарушалось.

Еще одна победа Азербайджана

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, у развиваемой армянской диаспорой информационной кампании против суда над главарями карабахских сепаратистов есть естественный предел – как только претензии к Баку поступают на рассмотрение неангажированных международных структур, они немедленно рассыпаются в прах.

"Азербайджан проводит уголовное преследование лидеров сепаратистского образования, 30 лет существовавшего в Ханкенди под контролем Армении, в полном соответствии с собственным законодательством и международными нормами. У обвиняемых есть адвокаты, их посещают сотрудники гуманитарных организаций, в документах они проходят как подозреваемые до предъявления официальных обвинений и как обвиняемые – после. Любая объективная проверка покажет, что арест и Рубена Варданяна, и старых карабахских главарей был правомерным и легальным, как и все последующие следственные и судебные процедуры", - прежде всего сказал он.

"Люди, 30 лет оправдывавшие оккупацию армянскими войсками Карабаха и Восточного Зангезура через подконтрольные СМИ, лоббистов и лояльных диаспоре политиков, должно быть, до сих пор не могут выработать сценарии поведения в послевоенное время (хотя прошло уже четыре с лишним года с конца Карабахской войны) и продолжают по старинке работать в режиме "ври и надейся, что никто не будет проверять". Видимость эффективности такого режима сохраняется до тех пор, пока антиазербайджанская кампания не уходит дальше медиа-публикаций, будь то публичные заявления тех же лоббистов или "аналитические" статьи нанятых копирайтеров – но как только фейковые обвинения в адрес судебной системы Азербайджана оформляются в официальный документ и отправляются в независимую от диаспоры международную организацию, их фальшивость обнажается немедленно", - подчеркнул Андрей Петров.

"Требования выдать Армении главарей сепаратистов – один из последних фронтов, на которых националистические круги армянской диаспоры, не желающие признавать победу Азербайджана в Карабахской войне, продолжают вести информационную войну против Баку. Чем больше они будут проигрывать в международных структурах, тем более стабильным и защищенным от реваншизма будет Южный Кавказ. Понятно, что убежденные тюркофобы никогда не откажутся от своей идеологии, но они как минимум должны увидеть, что все их попытки давления на Азербайджан ничтожны и бесполезны. Баку неукоснительно действует в правовом поле, и если кто-то говорит иначе – что ж, пусть его слова будут проверены юристами в специализированных международных организациях. И пусть еще одна антиазербайджанская кампания будет разбита так же, как были разбиты оккупационные войска Армении в 2020 году", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".