"Аэрофлот" станет чаще летать между Москвой и Ереваном

Ежедневно самолеты "Аэрофлота" в летнем сезоне будут выполнять шесть рейсов из Москвы в Ереван. Это больше, чем летом 2024 года.

Российский перевозчик "Аэрофлот" объявил об увеличении числа авиарейсов между столица России и Армении в летнем расписание.

В настоящее время ежедневно компания выполняет 4 рейса, с 18 апреля добавится пятый рейс, а летом - еще один, шестой.

"С 30 июня добавится еще один ежедневный рейс, и частота полетов будет достигать 6 рейсов в день"

– перевозчик

В середине лета между Москвой и Ереваном будет совершаться 42 авиарейса в неделю. Прошлым летом рейсов на данном международном направлении было на 20% меньше.