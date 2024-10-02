Вестник Кавказа

"Аэрофлот" станет чаще летать между Москвой и Ереваном

"Аэрофлот" станет чаще летать между Москвой и Ереваном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ежедневно самолеты "Аэрофлота" в летнем сезоне будут выполнять шесть рейсов из Москвы в Ереван. Это больше, чем летом 2024 года.

Российский перевозчик "Аэрофлот" объявил об увеличении числа авиарейсов между столица России и Армении в летнем расписание.

В настоящее время ежедневно компания выполняет 4 рейса, с 18 апреля добавится пятый рейс, а летом - еще один, шестой.

"С 30 июня добавится еще один ежедневный рейс, и частота полетов будет достигать 6 рейсов в день"

– перевозчик

В середине лета между Москвой и Ереваном будет совершаться 42 авиарейса в неделю. Прошлым летом рейсов на данном международном направлении было на 20% меньше.

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