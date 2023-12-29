Вестник Кавказа

Великобритания назначила военного атташе в Азербайджане

Великобритания назначила военного атташе в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Соединенное Королевство назначило военного атташе в Азербайджане. В диппредставительстве Великобритании отметили значимость события в контексте укрепления партнерства в сфере обороны.

Великобритания впервые назначила военного атташе в Азербайджане, об этом сообщило посольство Соединенного Королевства в республике. 

"Мы рады объявить о прибытии лейтенант-коммандера Гэвина Тарбарда в качестве первого британского резидента-атташе по вопросам обороны в Азербайджане"

– посольство Великобритании в Азербайджане   

Отмечается, что назначение представителя по линии обороны является исторически значимым событием, которое свидетельствует о силе партнерства Лондона и Баку и значимо в контексте укрепления сотрудничества в сфере обороны.

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