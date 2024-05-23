Ставрополь открывает купальный сезон

1 июня на Комсомольском пруду в Ставрополье стартует купальный сезон. Об этом сообщили власти города, отметив, что к этому дню приурочены праздничные мероприятия.

В первый летний день в Старополье стартует открытие купального сезона на Комсомольском пруду. Местные власти города подготовили все необходимое для комфортного отдыха на местном пляже. Чистая вода и разнообразные развлекательные мероприятия – все это ждет гостей и жителей города.

«Посетителей главного водоема Ставрополя ожидают турниры по пляжному футболу, баскетболу, гандболу и открытая тренировка по воркауту. Состоится также показательная тренировка на батутах по джампингу, а детвора сможет отлично провести время с педагогическим отрядом «Нон-Стоп» и принять участие в веселых играх с аниматорами на детском пляже»

– пресс-служба горадминистрации

Особое внимание стоит обратить на удобное расположение местного пляжа. Он находится в живописном месте. Чистый песок и прохладная вода позволят окунуться в атмосферу настоящего летнего отдыха. Это отличная возможность провести время с пользой для здоровья и отдохнуть.