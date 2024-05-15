В Железноводске открывается купальный сезон

Купальный сезон на Курортном озере города-курорта откроют в начале июня. Анонс сделал глава Железноводска.

Курортное озеро Железноводска – одно из самых популярных мест для отдыха и релаксации в ставропольском крае. В начале июня здесь открывается купальный сезон, который становится настоящим подарком для туристов и местных жителей.

«Котлован для озера выкапывали вручную лопатами в 1954 году. А свою популярность оно вновь обрело после продления и благоустройства Каскадной лестницы. Мы ожидаем купальный сезон по-настоящему жарким»

– глава города Евгений Бакулин.

Отметим, что июнь – идеальное время для открытия купального сезона на Курортном озере Железноводска.

Во-первых, толпы туристов еще не такие многочисленные, как в середине лета, что позволяет насладиться уединением и спокойствием.

Во-вторых, воздух еще не так пропитан жарой, как в июле или августе, что делает пребывание на озере более комфортным.

