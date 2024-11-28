Вестник Кавказа

Новый год 2025 в Казахстане: елки зажгли в Астане

Новый год 2025 в Казахстане: елки зажгли в Астане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Праздник приходит в Астану: в столице Казахстана сегодня прошли веселые церемонии зажжения новогодних елок. Всего в столице Казахстана установлено свыше трех десятков праздничных деревьев.

Несколько десятков пушистых зеленых красавиц зажглись новогодними огоньками сегодня в Астане, рассказали в акимате столицы Казахстана.

В общей сложности в городе в 28 точках были установлены более 30 елок. Главные символы Нового года украсили парки и скверы, площади и набережные, а также ТЦ столицы.

Посмотреть на подготовленную веселую программу пришли сотни жителей и гостей столицы, вместе с детьми.

Во время концерта на сцену выходили исполнители, коллективы и герои сказок. Подготовили для участников праздника также горки, открылся в Астане и домик Деда Мороза.

Самая высокая елка – 25 м – находится у стадиона "Астана Арена".

Для любителей катания на коньках сегодня же в Центральном парке Астаны заработал каток.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1200 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

День Святого Николая 2024: история, традиции и что нужно делать

День Святого Николая 2024: история, традиции и что нужно делать

6 самых интересных рождественских десертов разных стран

6 самых интересных рождественских десертов разных стран

Что подарить на Новый год: тренды 2025

Что подарить на Новый год: тренды 2025

Зачем на Новый год ставят елку?

Зачем на Новый год ставят елку?

Новый год 2025: год какого животного, как встречать, какие традиции?

Новый год 2025: год какого животного, как встречать, какие традиции?

Признано ЮНЕСКО: Азербайджанский тандыр и другие кулинарные традиции

Признано ЮНЕСКО: Азербайджанский тандыр и другие кулинарные традиции

Как Динара Алиева отдала дань памяти Марии Каллас

Как Динара Алиева отдала дань памяти Марии Каллас

Музей 7 ноября, парк Мтацминда и монумент Дидгори: лучшие фото ноября 2024

Музей 7 ноября, парк Мтацминда и монумент Дидгори: лучшие фото ноября 2024

Рамадан, Ураза-байрам и Курбан-байрам 2025: все что нужно знать о главных праздниках в исламе

Рамадан, Ураза-байрам и Курбан-байрам 2025: все что нужно знать о главных праздниках в исламе

Черная пятница: что это такое, как появилась, почему так называется?

Черная пятница: что это такое, как появилась, почему так называется?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы