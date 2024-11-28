Новый год 2025 в Казахстане: елки зажгли в Астане

Праздник приходит в Астану: в столице Казахстана сегодня прошли веселые церемонии зажжения новогодних елок. Всего в столице Казахстана установлено свыше трех десятков праздничных деревьев.

Несколько десятков пушистых зеленых красавиц зажглись новогодними огоньками сегодня в Астане, рассказали в акимате столицы Казахстана.

В общей сложности в городе в 28 точках были установлены более 30 елок. Главные символы Нового года украсили парки и скверы, площади и набережные, а также ТЦ столицы.

Посмотреть на подготовленную веселую программу пришли сотни жителей и гостей столицы, вместе с детьми.

Во время концерта на сцену выходили исполнители, коллективы и герои сказок. Подготовили для участников праздника также горки, открылся в Астане и домик Деда Мороза.

Самая высокая елка – 25 м – находится у стадиона "Астана Арена".

Для любителей катания на коньках сегодня же в Центральном парке Астаны заработал каток.