Как Динара Алиева отдала дань памяти Марии Каллас

Сегодня, 2 декабря, исполнился бы 101 года Марии Каллас - легенде оперной сцены, чье творчество вдохновляет поколения музыкантов и слушателей во всем мире. Одна из поклонниц Каллас, Динара Алиева, отдавая дань великой певице, исполнила шедевры итальянской оперы в Московской консерватории.

Ко дню рождения Марии Каллас в Большом зале Консерватории в исполнении Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова и солистки Государственного академического Большого театра России Динары Алиевой была представлена панорама музыкально-театрального жанр: увертюры и арии из опер В. Беллини, Дж. Бизе, Дж. Пуччини и Дж. Верди.

Сопрано Динары Алиевой и ее эмоциональная интерпретация арий из опер завоевали признание зрителей и критиков на лучших сценах мира. Сегодня глубокие эмоции, завораживающая техника и неподражаемый стиль певицы создали в московской Консерватории атмосферу настоящего музыкального праздника, о котором «Вестнику Кавказа» рассказала сама певица.

Сегодня особенный день. Концерт, посвященный великой диве - Марии Каллас, - проходит в Большом зале Консерватории. Для меня это особо волнительно. Потому что в этом зале выступали великие певицы. Для меня с именем Марии Каллас связано очень многое, начиная от конкурса «Калла», который проходил в Афинах. Я - лауреат этого конкурса. Я пела много юбилейных концертов, посвященных великой певице, и в Афинах, и в Салониках. Сегодня я приношу дань этой певице.

Программа, которая включает в себя шедевры мировой оперы, которые исполняла Мария Каллас:

К. Сен-Санс Ария Далилы и Вакханалия из оперы "Самсон и Далила"

В. Беллини Каватина Нормы "Casta diva" из оперы "Норма"

Дж. Верди Ария Леоноры из оперы "Трубадур"

Вступление и ария Леоноры из оперы "Сила судьбы"

Дж. Бизе Ария Кармен, Антракт к 3 действию, Хабанера из оперы "Кармен"

Дж. Пуччини Ария Тоски из оперы "Тоска"

Вальс Мюзетты из оперы "Богема" Ария Чио-Чио-Сан из оперы "Мадам Баттерфляй"

Р. Леонкавалло Ария Недды из оперы "Паяцы"

У. Джордано "La mamma morta" из оперы "Андре Шенье"

Отвечая на вопрос, будет ли где-то еще исполняться эта программа, Динара Алиева заявила:

Я уже привозила программу, посвященную Марии Каллас, в Баку. Год назад в рамках моего фестиваля «Опера ART» концерт проходил в [бакинской] филармонии. Тогда арии немножко отличались. Можно и повторить, а можно сделать что-то новое. Посмотрим.

Свои планы на 2025 год Динара Алиева раскрывать отказалась, но заметила:

Будет много чего интересного. Хочу пожелать всем здоровья и мира.