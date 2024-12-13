Мечтам Института Маккейна не суждено сбыться – Кобахидзе

Премьер Грузии сообщил, что мечтам Института Маккейна по поводу протестов в Грузии не суждено сбыться. Он сказал, что НКО рассчитывало на жертвы.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе отреагировал на заявление миссии НКО Институт Маккейна по поводу протестных акций в Тбилиси.

Ранее НКО высказала свое мнение о ситуации в Грузии. Миссия обвинила грузинское руководство в насилии над протестующими и заявила о возможном ухудшении политической ситуации.

Глава правительства сказал, что все завершилось не только без жертв, но и без особых осложнений. Он подчеркнул, что мечтам Института не суждено сбыться.

Кобахидзе считает, что митингующие и стоящие за ними изначально рассчитывали на жертвы на акциях, но правоохранительная система справилась.

"Наша правоохранительная система за пять дней очень просто смогла противостоять системному и грубому насилию, которое мы видели на улицах Тбилиси"

- Ираклий Кобахидзе