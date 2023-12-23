6 самых интересных рождественских десертов разных стран

Рождественские праздники - это любимое время у многих народов мира, а подарки и десерты - это одна из самых приятных частей празднования не только у детей, но и у взрослых. Расскажем о 6 самых интересных традиционных рождественских десертах из разных уголков мира, когда они появились и из чего их делают.

Некоторые рождественские десерты знают не только в регионах, где они появились, например, на весь мир известны немецкий штоллен, пряничные домики, британский плам-пудинг и итальянский панеттоне. Но есть и более необычные лакомства, которые готовят на Рождество.

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Египетское печенье кахк

В Египте традиция приготовления печенья кахк такая же древняя, как и фараоны. Даже стены храмов в Фивах и Мемфисе украшают рисунки, иллюстрирующие приготовление этой праздничной сладости. В древние времена начинку для кахк часто делали из фиников и инжира. Для песочного печенья, которое часто украшают геометрическим узором, также нужны мука, масло, дрожжи, вода, кунжут, соль и сахар. Теперь вариантов начинок для этого печенья больше: фисташки, грецкие орехи с корицей, гвоздикой и имбирем, а иногда даже семенами фенхеля или аниса и приправой из семян вишни (махлаб). Хотя главным образом кахк готовят в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, египетские христиане пекут такое печенье на Рождество. Его подают к столу и часто дарят членам семьи и друзьям в качестве рождественского подарка.

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Индийский ачаппам

Печенье ачаппам особенно популярно на Рождество в индийском штате Гоа, который был португальской колонией на протяжении почти 500 лет. На самом деле это не совсем печенье, а скорее обжаренное во фритюре тесто из рисовой муки, молока, сахара и яиц, пропитанное кардамоном и ванилью. Печенья в виде розы делают с помощью специальных форм с округлым, похожим на цветок дизайном. После обжаривания печенье часто обмакивают в сахарную пудру. Похожее печенье делают в Турции, Иране, Шри-Ланке, Мексике, Португалии, Испании, Афганистане и Тунисе, очень популярно оно и в скандинавских странах, где его называют розетта.

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Филиппинская бибинка

Бибинка - это сладкий пирог, который готовят к рождественским праздникам на Филиппинах. Тесто, приготовленное из сладкого риса, сахара и кокосового молока, традиционно выливают в небольшие глиняные горшочки, выстланные банановыми листьями, и готовят в печи. Чтобы сэкономить время, иногда рис заменяют рисовой мукой. Это лакомство изначально преподносилось в качестве подношений богам или в качестве подарков почетным гостям. Теперь же филиппинцы часто едят ее во время праздничного завтрака или сразу после утренней праздничной мессы наряду с рисовыми пирожными путо. Это лакомство также любят в Индонезии. Интересно, что на Гоа есть десерт, который называется бебинка, но выглядит он иначе - как слоеный пирог.

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Мексиканские бунуэлос

Сладкие и хрустящие плоские лепешки бунуэлос остаются любимым угощением в Мексике во время праздников и теперь. Бунуэлос, которые появились в Мексике с испанскими колонистами, готовят из жареного теста, посыпанного сахаром или пропитанного сиропом пилонсийо из тростникового сахара. Рецепт и форма десерта варьируются от штата к штату. Например, в Табаско пончики похожи на испанскую версию в виде круглых пончиков, в то время как в Веракрусе бунуэлос бывают с такими неожиданными вкусами, как батат, тыква или миндаль. В других странах Латинской Америки, например, в Колумбии, бунуэлос имеют форму шариков, а для начинки используется сыр. При этом блюдо в виде круглых жареных сладких кусочков теста известно в средиземноморской кухне как минимум со II века до н. э.

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Южноафриканский пудинг мальва

Пудинг мальва - это сытный сладкий пирог голландского происхождения, особенно популярен он в Кейптауне. Хотя его едят не только на Рождество, готовить его предпочитают только к особым случаям. Этот традиционный южноафриканский десерт готовят с абрикосовым джемом и небольшим количеством уксуса, чтобы придать ему карамелизированную текстуру. Некоторые вариации пудинга включают имбирь, бренди или ликер Амарула. После выпечки, пока пирог еще горячий, его пропитывают сливочным соусом, который впитывается по мере остывания. К десерту часто подают ванильное мороженое.

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Венгерский бейгли

Один из главных рождественских атрибутов в Венгрии - это сладкий маковый рулет с грецкими орехами, который называют бейгли. Согласно старинным народным традициям, грецкие орехи защищают от порчи и сглаза, в то время как мак символизирует процветание. Это рождественское угощение приобрело особую популярность в Венгрии в XIX веке, хотя появилось еще в XIV веке в Силезии. Изначально бейгли выпекали дома, но позже их стали продавать и в кондитерских. В Венгрии также очень популярно пирожное флодни - еврейско-венгерский слоеный десерт из песочного теста, яблок, грецких орехов, мака.