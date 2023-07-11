США разъяснили связь вступления Турции в ЕС, а Швеции в НАТО

Опубликовано: 10:02, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Белом доме заявили о том, что вопрос членства Турции в ЕС не связан со вступлением Швеции в Североатлантический Альянс.

В США заявили о том, что проблема вступления Турции в Евросоюз никак не связана с вопросом получения Швецией статуса страны-члена Альянса.

"НАТО - это НАТО. ЕС - это ЕС. США не входят в ЕС. США ранее выступали за переговоры Турции с Европой, за возобновление этих переговоров. Президент [США Джо] Байден начал заниматься этой темой задолго до того, как встал вопрос о членстве [Швеции] в НАТО… эти темы не взаимосвязаны"

– помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Что Турция получит от ЕС, пустив Швецию в НАТО?

О своем желании вступить в ЕС Турция сообщила в далеком 1987 году, в 1999 году ей был предоставлен статус кандидата.

Накануне, Анкара дала согласия пустить Швецию в Альянс. В обмен на это власти Турции выторговали возможность расширить таможенный союз стран и ЕС, а также открытия безвиза между Турцией и ЕС.