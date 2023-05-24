США предложили Армении свои АЭС

Опубликовано: 10:26, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба премьер-министра Республики Армения

Армения может перейти на производство электроэнергии с помощью американских малых модульных ядерных реакторов, которые США готовы поставить в страну для снижения "энергетической независимости и от России и Китая".

США готовы построить свои малые модульные ядерные реакторы в Армении и других государствах Евразии, сообщила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США координатор программ помощи американского правительства Европе и Евразии Мария Лонги.

"В ряде стран, включая Армению, мы оцениваем осуществимость [создания] малых модульных ядерных реакторов, строящихся с использованием американской технологии и способных привести к большей энергетической независимости и от России, и от КНР"

- Лонги

Деталей чиновница, работающая в структуре Госдепартамента, не приводит, однако известно, что по оценке Всемирной ядерной ассоциации, небольшие ядерные реакторы мощностью менее 300 МВт могут оказаться дешевле не только по абсолютной стоимости, но даже в пересчете на единицу электричества, потому что требуют меньше систем безопасности и охлаждения. Ожидается, что к 2030 году в мире будет построено от 40 до почти 100 таких реакторов, а несколько европейских компаний и институтов разрабатывают и концепт микро-реакторов мощностью около 4 МВт на урановых батареях.

Напомним, действующая в Армении Мецаморская (Армянская) АЭС должна была закрыться в 2016 году, но благодаря масштабным работам по модернизации и переоснащению срок ее эксплуатации был продлен до 2026 года. В то же время еще в феврале 2018 года армянские власти заявляли о том, что Армении может быть выгодна АЭС модульного типа, состоящая из небольших реакторов.