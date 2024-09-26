Вестник Кавказа

США окажут поддержку Израилю в защите от Ирана

флаг сша
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Байден приказал военным оказать Израилю поддержку в защите от иранских атак. Они будут сбивать ракеты, нацеленные на Израиль.

Американский лидер заявил, что американские военные окажут поддержку Израилю в защите от атак со стороны Ирана.

"Президент Соединенных Штатов приказал военным США помочь Израилю в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль"

– официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт

Также сообщается, что президент США получает регулярные сообщения о развитии ситуации в Израиле.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1605 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Штаты поддержали вторжение Израиля в Ливан

Штаты поддержали вторжение Израиля в Ливан

Как на Генассамблее ООН обсуждали армяно-азербайджанское урегулирование

Как на Генассамблее ООН обсуждали армяно-азербайджанское урегулирование

Каладзе отреагировал на введение США санкций против него

Каладзе отреагировал на введение США санкций против него

Фидан и Блинкен обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Фидан и Блинкен обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Израильский премьер сократил визит в США

Израильский премьер сократил визит в США

Генассамблея ООН приблизила мир между Азербайджаном и Арменией

Генассамблея ООН приблизила мир между Азербайджаном и Арменией

Трамп и Харрис — кто лучше для Южного Кавказа?

Трамп и Харрис — кто лучше для Южного Кавказа?

Лавров обсудил на полях Генассамблеи ООН вопросы безопасности

Лавров обсудил на полях Генассамблеи ООН вопросы безопасности

О чем Пезешкиан говорил на Генассамблее ООН?

О чем Пезешкиан говорил на Генассамблее ООН?

Армения проигнорировала встречу глав МИД ОДКБ в США

Армения проигнорировала встречу глав МИД ОДКБ в США

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы