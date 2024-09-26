США окажут поддержку Израилю в защите от Ирана

Байден приказал военным оказать Израилю поддержку в защите от иранских атак. Они будут сбивать ракеты, нацеленные на Израиль.
Американский лидер заявил, что американские военные окажут поддержку Израилю в защите от атак со стороны Ирана.
"Президент Соединенных Штатов приказал военным США помочь Израилю в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль"
– официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт
Также сообщается, что президент США получает регулярные сообщения о развитии ситуации в Израиле.