США обсудили со странами Персидского залива ситуацию вокруг Ирана и Сирии

Опубликовано: 18:57, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Энтони Блинкен встретился в столице Саудовской Аравии с руководителями дипведомств стран Персидского залива. Центральными темами разговора стали Иран, обстановка в Сирии, а также вопросы взаимодействия между Вашингтоном и ССАГПЗ.

В Эр-Рияде состоялась встреча госсекретаря США и руководителей дипведомств стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Об этом сегодня рассказали в Госдепе.

В ходе беседы Энтони Блинкен и министры заявили, что полностью поддерживают Договор о нераспространении ядерного оружия и отметили, что Иран должен полноценно сотрудничать с МАГАТЭ. Они также поприветствовали возобновление дипотношений между Исламской Республикой и Саудовской Аравией.

Помимо этого, участники встречи поговорили о текущей ситуации в Сирии, борьбе с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ) и о вопросах сотрудничества. В частности, обсуждалось взаимодействие в торговле, инвестициях, а также в сфере обороны и вопросах региональной безопасности.