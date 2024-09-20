Вестник Кавказа

США выделят Армении более $20 млн на реформирование правительства

США выделят Армении более $20 млн на реформирование правительства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Соединенные Штаты окажут финансовую поддержку правительству Армении. Средства пойдут на поддержание реформ.

Более $20 млн будут направлены США на расширение безопасности в Армении в различных сферах. В частности, будут затронуты энергетический сектор, охрана границ, информационная безопасность. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявивший о поддержке, также пообещал Армении содействие в противодействии угрозам и вызовам. Выделение средств проводится в рамках программы "Демократия эффективна".

Также Агентство США по международному развитию направит более полумиллиона долларов на поддержание армянской журналистики. Отмечается, что финансовая поддержка пойдет на расширение информационной грамотности представителей общественных медиа.

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