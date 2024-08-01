Фидан и Блинкен обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Лидеры американской и турецкой дипломатии обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Также предметом переговоров стал ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
"Кроме того, мы обсудили региональные вопросы, ситуацию на Южном Кавказе и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией"
– Хакан Фидан
Кроме того, дипломат обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.