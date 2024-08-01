Вестник Кавказа

Фидан и Блинкен обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Фидан и Блинкен обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидеры американской и турецкой дипломатии обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Также предметом переговоров стал ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

"Кроме того, мы обсудили региональные вопросы, ситуацию на Южном Кавказе и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией"

– Хакан Фидан

Кроме того, дипломат обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

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