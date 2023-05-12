США снова нацелились на Персидский залив

Опубликовано: 19:45, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

США планируют укрепить военное присутствие в Персидском заливе, при этом они постараются не провоцировать Иран на военный конфликт.

В ближайших планах США – укрепление своего военного присутствия в зоне Персидского залива, и вскоре Пентагон сообщит о серии шагов такого рода, - сообщил сегодня на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Министерство обороны США сделает сегодня серию шагов, направленных на то, чтобы укрепить нашу оборонительную расстановку сил и средств в Персидском заливе", - заявил представитель Белого дома, не сообщив никаких подробностей, передает ТАСС.

Центральное командование Вооруженных сил США "предоставит дополнительные детали об этом подкреплении в предстоящие дни", - добавил Кирби, заверив, что США не стремятся к вооруженному конфликту с Ираном.