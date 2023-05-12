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США снова нацелились на Персидский залив

США снова нацелились на Персидский залив
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
США планируют укрепить военное присутствие в Персидском заливе, при этом они постараются не провоцировать Иран на военный конфликт.

В ближайших планах США – укрепление своего военного присутствия в зоне Персидского залива, и вскоре Пентагон сообщит о серии шагов такого рода, - сообщил сегодня на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Министерство обороны США сделает сегодня серию шагов, направленных на то, чтобы укрепить нашу оборонительную расстановку сил и средств в Персидском заливе", - заявил представитель Белого дома, не сообщив никаких подробностей, передает ТАСС.

Центральное командование Вооруженных сил США "предоставит дополнительные детали об этом подкреплении в предстоящие дни", - добавил Кирби, заверив, что США не стремятся к вооруженному конфликту с Ираном. 

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