Вестник Кавказа

США направили военные силы на Ближний Восток

США направили военные силы на Ближний Восток
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Пентагоне заявили об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион, обеспечивающих защиту от ракетных ударов. В этом направлении уже предприняты определенные шаги.

Соединенные Штаты Америки отправили дополнительную военную помощь в регион Ближнего Востока для поддержки Израиля. Помимо этого, они усиливают готовность к развертыванию средств ПРО, заявили в Пентагоне.

«Министр обороны США Ллойд Остин приказал направить дополнительные эсминцы и крейсеры, которые смогут обеспечить защиту от баллистических ракет, в регионы оперативной ответственности Центрального командования ВС США и Европейского командования ВС США»

- Пентагон

Кроме того, в заявлении указывается о том, что уже начат процесс подготовки вспомогательных наземных средств защиты от баллистических ракет.

Ранее главы Америки и Израиля провели переговоры, где обсуждали ситуацию в Газе. В частности, Байден поднял вопрос о налаживании постоянных поставок в регион гуманитарной помощи и защите мирного населения.

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